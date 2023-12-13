Власти Киевской области ищут альтернативу Kyivstar у Илона Маска Власти Киевской области решили заменить поврежденный Kyivstar на Starlink

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Терминалы Starlink

Власти Киевской области намерены наладить альтернативную сотовую связь в регионе после масштабного сбоя в работе мобильного оператора Украины Kyivstar, сообщила в Facebook (деятельность в РФ запрещена) киевская обладминистрация. По ее данным, работы уже ведутся в 10 селах с населением три тысячи человек.

Налаживаем альтернативную связь для населенных пунктов, где вообще отсутствует покрытие из-за проблем у Kyivstar. В частности, речь идет о 10 селах с населением три тысячи человек. Оперативно организуем точки доступа к сети: передаем терминалы Starlink и осуществляем подключение Wi-Fi там, где есть фиксированный интернет, — сообщили власти.

Помимо этого, областная администрация сообщила, что местных мобильных операторов уже попросили расширить зоны покрытия сетей. Также, отметили власти, полиция и спасатели получили отдельное указание оповещать население о тревоге с помощью громкоговорителей.

Украинские СМИ 12 декабря писали, что многие украинцы стали жаловаться в социальных сетях на масштабный сбой в работе Kyivstar. На проблемы с отсутствием связи и интернета указывали жители Киевской области, Кропивницкого, Львова, Житомира и других населенных пунктов. Пресс-служба компании Kyivstar заявила, что причиной технического сбоя стала хакерская атака.