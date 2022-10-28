Власти Киева сообщили о воздушной тревоге

Фото: Anatolii Siryk/Keystone Press Agency/Global Look press

Воздушная тревога звучит в Киеве и области, передает официальный Telegram-канал киевской администрации. Ранее тревогу объявляли в ночь на 28 октября.

Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты! — говорится в сообщении.

В ночь на 28 октября в Киеве и еще четырех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены прозвучали в Киевской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях страны.

Пресс-служба компании ДТЭК «Киевские региональные электросети», занимающейся электроснабжением региона, предупредила жителей города и области о беспрецедентных отключениях энергии. В компании отметили, что в Киевской области возник дефицит мощностей в размере 30% потребления.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что в стране в результате обстрелов разрушена треть электростанций. По его словам, это привело к массовым перебоям с электроэнергией. Замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко предупредил граждан о возможных веерных отключениях электроэнергии и призвал к ее экономии. Он также заявил, что украинцам следует готовиться к «действительно тяжелой зиме».