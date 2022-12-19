Власти Киева подтвердили удары по объектам критической инфраструктуры

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На территории Киевской области в результате ударов были повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава военной администрации региона Алексей Кулеба. В своем Telegram-канале он написал, что на месте повреждений работают экстренные службы. Специалисты в настоящий момент стараются ликвидировать последствия ударов.

В результате ночной атаки дронами в Киевской области повреждены объекты инфраструктуры. Все службы на местах. Работаем над ликвидацией последствий ударов, — заявил Кулеба.

Утром очевидцы сообщили о взрывах в Киеве. Местные жители рассказали, что в столице республики два раза за час звучала воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе украинской столицы.

Ранее «Киевские электросети» сообщили о начале экстренных отключений света в украинской столице. Информация об этом поступила после сообщений о воздушном ударе.

Россия наносит удары по объектам критической инфраструктуры Украины с 10 октября. Это произошло после ЧП на Крымском мосту, которое в Москве признали терактом, за которым стоят ВСУ.