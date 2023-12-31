Власти Киева оценили объемы повреждений энергообъектов города в 2023 году Власти Киева сообщили о повреждении 63% энергетических объектов в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столице Украины в 2023 году повреждения получили 63% энергетических объектов, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Он также отметил существенную помощь западных партнеров, направивших в город генераторы и другое необходимое энергооборудование.

Было повреждено 63% энергетических объектов города. Весь теплый период года тысячи специалистов работали 24/7, чтобы подготовить разрушенную энергосистему к нынешнему отопительному сезону, — указал Попко, подводя итоги года.

Он добавил, что в 2023 году в Киеве впервые построили сооружения физической защиты энергетических объектов. Кроме того, были подготовлены схемы резервного энергоснабжения.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, что Киев не пополнил необходимые запасы топлива к отопительному сезону и не провел плановые работы. По словам политика, угля заготовлено меньше в три-четыре раза необходимого, электроэнергии не хватит на всех украинцев. Азаров добавил, что энергетическая система Украины абсолютно не готова к приходу зимы и не сможет обеспечить местных жителей необходимым объемом электроэнергии и тепла.