Власти Киева объявили воздушную тревогу

Фото: shutterstock

В Киеве объявлена воздушная тревога. Администрация украинской столицы в своем Telegram-канале призвала горожан пройти в укрытия. В прошлый раз сирена воздушной тревоги сработала в Киеве накануне вечером.

Внимание! В Киеве объявлена ​​воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты, — говорится в сообщении.

Согласно карте воздушных тревог на Украине, предупреждение действует на всей территории страны. Первоначально она была объявлена в трех областях — Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской.

Накануне воздушная тревога прозвучала в Санкт-Петербурге. Власти объяснили это штатной проверкой технического состояния систем оповещения. Некоторое время спустя сирены сработали в Воронеже. Горожан об этом предупредили заранее. В одном из соответствующих объявлений проверка систем оповещения была названа «военной операцией».