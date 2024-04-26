Мэрия Киева разругалась с СБУ из-за обысков Власти Киева обвинили СБУ в создании угрозы для инфраструктуры из-за обысков

Фото: СБУ

Киевская мэрия обвинила Службу безопасности Украины в создании угрозы критической инфраструктуре, передает ТАСС. Это случилось после того, как СБУ начала обыски на предприятии «Киевтеплоэнерго» по подозрению в нарушениях из-за закупки запчастей. Власти украинской столицы отметили, что постоянные обыски создают угрозу срыва технологических процессов выработки электроэнергии.

Вмешательство в управление критически важными объектами столицы и блокирование работы персонала может повлечь за собой нарушение схем работы теплоэнергетической инфраструктуры Киева и повлиять на процесс предоставления услуг киевлянам, — сказано в публикации администрации.

В мэрии заявили, что постоянные обыски могут создать угрозу срыва технологических процессов выработки электроэнергии и тепла, а вмешательство в работу персонажа повлечет нарушение предоставления электроэнергии жителям Киева.

Ранее глава администрации Черкасской области Украины Игорь Табурец заявил, что объект критической инфраструктуры в регионе получил повреждения, где ранее были слышны взрывы. По его словам, за медицинской помощью обратились шесть человек, погибших нет. О каком именно инфраструктурном объекте идет речь, власти региона не уточняют.