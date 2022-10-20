В Киеве и области объявлена воздушная тревога Власти Киева и Киевской области сообщили о воздушной тревоге

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области, говорится в сообщении Киевской областной военной администрации в Telegram-канале. Граждан призвали следить за дальнейшими сообщениями.

Воздушная тревога в Киевской области. Следите за дальнейшими сообщениями, — говорится в сообщении.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Одесской областях. Власти объяснили это «ракетной опасностью».

Ранее в подконтрольных Киеву районах Запорожской области объявили воздушную тревогу, о чем сообщил назначенный Киевом секретарь областной военной администрации Анатолий Кутеев. Он рекомендовал местным жителям перейти в укрытия.

18 октября Telegram-канал «Политика страны» сообщил, что на всей территории Украины, находящейся под контролем Киева, была объявлена воздушная тревога. Местные СМИ писали об обстрелах в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Житомирской областях Украины. По словам авторов публикаций, основными целями являлись объекты энергетической инфраструктуры.

До этого военный эксперт Константин Сивков предложил российским войскам новый план ударов по критической инфраструктуре Украины. По его словам, следует идти путем проведения интенсивной воздушной операции и использовать метод ковровых бомбардировок, после которых, согласно этому замыслу, «должна остаться лунная поверхность».