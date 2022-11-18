Власти Киева допустили полное отключение электроэнергии в городе Замглавы администрации Киева заявил, что в городе готовятся к полному отключению электричества

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Власти Киева готовятся к сценарию с полным отключением электроэнергии в городе, заявил заместитель главы администрации украинской столицы Николай Поворозник. В эфире телеканала «Киев» он рассказал об успехах местных властей, упомянув переход на отключение электричества по графику вместо аварийного отключения электроэнергии во всем городе.

Мы готовимся к разным сценариям, в том числе к полному отключению. Но сейчас мы перешли к стабилизационным отключениям, свет будет отключаться по графику [и отсутствовать] не более четырех часов, — заявил Поворозник.

Он уточнил, что с наступлением холодов потребление электроэнергии в столице значительно увеличится, из-за чего система подачи электричества может не справиться с нагрузкой.

Ранее еврокомиссар Янез Ленарчич оценил ущерб, нанесенный энергетической инфраструктуре Украины, сказав о том, что он приближается к критической точке. Он добавил, что ЕС без остановки работает над поддержкой энергоснабжения страны.

С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской критической инфраструктуре. Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко подчеркнул, что 15 ноября был нанесен самый массированный удар с начала военной операции. Об отключении электроэнергии во многих городах страны прежде рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Заместитель главы его офиса Кирилл Тимошенко также характеризовал ситуацию с электроснабжением как критическую.