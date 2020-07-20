Власти Каталонии хотят подать в суд на короля Испании

https://static.news.ru/photo/23f26d00-c9bc-11ea-8618-fa163e074e61_660.jpg Хуан Карлос I Фото: Thorton/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Каталонии, возглавляемое Кимом Торрой, намерено подать в суд на испанского монарха Хуана Карлоса I де Бурбона в связи с подозрениями в коррупции. Юридическим органам региона поручено рассмотреть такую возможность.

Фигурантами иска, помимо Хуана Карлоса, могут стать его бывшая любовница Коринна Сайн-Витгенштейн-Сайн и «все те, кто в той или иной форме участвовал, помогал, способствовал или покрывал коррупционные действия, в которые, предположительно, были вовлечены бывший глава испанского государства и его окружение», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу женералитета Каталонии.

Торра отметил, что перед законом все равны и к ответственности должны быть привлечены непосредственные участники коррупционных преступлений, в том числе Королевский дом, который является самостоятельным юридическим лицом.

Поводом для подозрений в отношении монарха стали €65 млн, которые он несколько лет назад назад передал Коринне Сайн-Витгенштейн-Сайн. Предполагается, что они являются частью средств, «подаренных» королю саудовским монархом Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом за посредничество при заключении сделки с испанскими компаниями для строительства железной дороги. Деньги хранились в швейцарском банке, и расследование по поводу их происхождения было начато женевской прокуратурой в марте 2020 года.

В свою очередь прокуратура Верховного суда Испании начала расследование в отношении Хуана Карлоса по поводу контрактов на строительство железной дороги в СА. Его цель — выявить факты дачи взяток экс-монарху представителями окружения саудовского короля.

Хуан Карлос I являлся правителем Испании с ноября 1975 года по июнь 2014-го. После отречения от престола сохранил титул короля.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-любовница Хуана Карлоса утверждает, что получила десятки миллионов евро от монарха в подарок, в знак «благодарности и любви».