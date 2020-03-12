https://static.news.ru/photo/d55783ae-644b-11ea-b7f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudio Furlan/Global Look Press

Из-за распространения в стране коронавируса власти Италии запретили проводить свадьбы и похоронные церемонии.

В стране с 10 марта действует общенациональный карантин. Закрыты все образовательные учреждения, культурные и развлекательные заведения, отменены массовые мероприятия. Кроме того, власти распорядились до 25 марта закрыть магазины, кроме продуктовых, рестораны и бары, а также парикмахерские. Гражданам запрещается перемещаться по территории страны без уважительных причин.

По данным на утро 12 марта, в Италии зарегистрировано более 12 тысяч случаев заражения коронавирусом, 827 человек умерли.

Как ранее писал NEWS.ru, на сегодняшний день в мире коронавирусом болеют более 126 тысяч человек. Жертвами эпидемии стали 4,6 тысячи, выздоровели более 68 тысяч. В России подтверждено 28 случаев заражения. Накануне ещё двое жителей Ивановской области были госпитализированы с симптомами ОРВИ после возвращения из туристической поездки в Италию.