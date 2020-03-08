https://static.news.ru/photo/57a16a3c-6267-11ea-a0d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ограничения на передвижение людей по всей территории Италии с целью борьбы с распространением коронавируса вводятся с утра 10 марта. Соответствующий декрет подписал председатель Совета министров страны Джузеппе Конте.

Документом запрещается перемещение без уважительных причин. Таковым названа рабочая или семейная необходимость, а также переезды в связи с состоянием здоровья, сообщает ТАСС.

Закрываются все развлекательные учреждения, включая музеи, театры и кинотеатры. Ограничивается работа коммерческих центров, в том числе в выходные и праздничные дни, ресторанов и других точек общественного питания. Учебные заведения закрыты до 3 апреля.

Все спортивные соревнования в Италии также остановлены. Тренировки разрешаются лишь для атлетов, которые готовятся к Олимпийским играм и другим международным стартам.

По последним данным, в Италии число летальных исходов от коронавируса достигло 463.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Италии будут использовать все доступные человеческие и экономические ресурсы в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил Джузеппе Конте. По его словам, для решения возникшей проблемы будет применена массовая «шоковая терапия». Он отметил, что Европейскому союзу следует ослабить жёсткие лимиты заимствований, чтобы дать странам больше пространства для фискального манёвра. Это позволит в полном объёме использовать гибкость бюджетных правил ЕС.