https://static.news.ru/photo/a7759c70-61e2-11ea-adba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gribaudi/Insidefoto/Ropi/Global Look Press

Итальянское правительство намерено повысить расходы на «массовую шоковую терапию» для компенсации экономических последствий эпидемии. Об этом заявил премьер-министр Джузеппе Конте.

По словам главы кабмина, для выхода из чрезвычайной ситуации будут задействованы все имеющиеся ресурсы. В правительство уже поступил ряд инициатив, принятие новых экономических мер ожидается в самое ближайшее время. К каким именно методам прибегнут власти, премьер не уточнил, сообщает издание La Repubblica.

Ранее NEWS.ru писал, что Италия заняла лидирующую позицию в мире по уровню смертности от коронавируса. Жертвами эпидемии в этой стране стали 5% от числа заражённых. По последним данным, от заболевания скончались 366 человек.