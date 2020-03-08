Итальянское правительство намерено повысить расходы на «массовую шоковую терапию» для компенсации экономических последствий эпидемии. Об этом заявил премьер-министр Джузеппе Конте.
По словам главы кабмина, для выхода из чрезвычайной ситуации будут задействованы все имеющиеся ресурсы. В правительство уже поступил ряд инициатив, принятие новых экономических мер ожидается в самое ближайшее время. К каким именно методам прибегнут власти, премьер не уточнил,
Ранее NEWS.ru писал, что Италия заняла лидирующую позицию в мире по уровню смертности от коронавируса. Жертвами эпидемии в этой стране стали 5% от числа заражённых. По последним данным, от заболевания скончались 366 человек.
Добавьте наши новости в избранные источники