https://static.news.ru/photo/3b6a579a-6553-11ea-b63f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Garofalo/Giacomino/Ropi/Global Look Press

2547 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Италии. В стране от заболевания умерло ещё 250 человек.

Всего на территории государства заболели 17600 человек, 1266 из них умерли. Состояние 1328 пациентов врачи оценивают как тяжёлое, 1439 заразившиеся выздоровели, передаёт News Observatory.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия с 16 марта введёт ограничение на полёты в страны Европейского союза, где возникло несколько очагов коронавируса COVID-19.

Сохранятся регулярные рейсы между Москвой и европейскими столицами. Открытым останется только терминал F аэропорта Шереметьево. Российские чартеры начнут вылетать за россиянами, оказавшимися в карантинных зонах.

К 13 марта инфекция обнаружена во всех странах Евросоюза. Сильнее других страдает Италия, где заболели более 15 тысяч человек. По несколько тысяч заражённых обнаружили в Испании, Германии и Франции.

Инфекция распространилась из Центрального Китая, где в декабре 2019 года заболел первый человек, в большинство стран мира. Коронавирусом заразились не менее 138 тысяч человек. Погибли около 5,1 тысячи, выздоровели более 70 тысяч инфицированных.