https://static.news.ru/photo/094ee920-61f6-11ea-b743-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Италия ввела строгие меры в попытке сдержать распространение коронавирусной инфекции. Согласно новым правилам, за нарушение карантинного режима нарушителям может грозить тюрьма.

В частности, за поведение, способное создать опасность для здоровья населения, ждёт арест на срок до трёх месяцев и штраф до €206.

Как сообщает «MK.ru», до 3 апреля блокируется регион Ломбардия. Жители не смогут въезжать и выезжать из провинции. Такие же ограничения касаются и других 14 провинций (Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Римини, Пезаро и Урбино, Алессандрия, Асти, Новара, Вербано Кузьо Оссола, Верчелли, Падуя, Тревизо и Венеция). В них будут запрещены все перемещения, за исключением только доказанных причин, связанных с работой, ЧС или проблемами со здоровьем.

Кроме того, людям с температурой 37,5 настоятельно предлагается оставаться дома, а лица, находящимся на карантине запрещается выходить на улицы.

По словам руководителя регионального отделения реагирования на кризис в Ломбардии Антонио Пезенти, система здравоохранения региона оказалась «в шаге от коллапса», медики вынуждены организовывать интенсивную терапию в коридорах, операционных и в палатах реабилитации.

Ранее NEWS.ru писал, что Италия заняла лидирующую позицию в мире по уровню смертности от коронавируса. Жертвами эпидемии в этой стране стали 5% от числа заражённых. По последним данным, от заболевания скончались 366 человек, заболели более 7 тысяч.