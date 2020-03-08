Италия ввела строгие меры в попытке сдержать распространение коронавирусной инфекции. Согласно новым правилам, за нарушение карантинного режима нарушителям может грозить тюрьма.
В частности, за поведение, способное создать опасность для здоровья населения, ждёт арест на срок до трёх месяцев и штраф до €206.
Как
Кроме того, людям с температурой 37,5 настоятельно предлагается оставаться дома, а лица, находящимся на карантине запрещается выходить на улицы.
По словам руководителя регионального отделения реагирования на кризис в Ломбардии Антонио Пезенти, система здравоохранения региона оказалась «в шаге от коллапса», медики вынуждены организовывать интенсивную терапию в коридорах, операционных и в палатах реабилитации.
Ранее NEWS.ru писал, что Италия заняла лидирующую позицию в мире по уровню смертности от коронавируса. Жертвами эпидемии в этой стране стали 5% от числа заражённых. По последним данным, от заболевания скончались 366 человек, заболели более 7 тысяч.
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