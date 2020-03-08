https://static.news.ru/photo/e227d2fa-6234-11ea-98e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Massimo Paolone/Lapresse/Global Look Press

Все спортивные соревнования в Италии необходимо приостановить до 3 апреля из-за вспышки коронавируса. С такой просьбой к правительству обратился Национальный олимпийский комитет страны.

Охрана здоровья является приоритетом, — говорится в сообщении на сайте организации.

О необходимости приостановки состязаний в НОК Италии заявили после встречи с представителями национальных федераций командных видов спорта.

Ранее NEWS.ru писал, что Италия заняла лидирующую позицию в мире по уровню смертности от коронавируса. Жертвами эпидемии в этой стране стали 5% от числа заражённых. По последним данным, от заболевания скончались 366 человек, заболели более 7 тысяч.