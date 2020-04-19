Власти Италии обвинили мафию в оскорблении жертв коронавируса

Итальянские мафиози провели похороны своего 70-летнего родственника. Мероприятие закончилось скандалом.
Глава регионального комитета по борьбе с мафией Клаудио Фава назвал такой поступок оскорблением для людей, которые потеряли своих родственников во время пандемии коронавируса. Причиной такого заявления стал факт того, что в Италии запретили проводить траурные шествия во время коронавируса.
Однако ограничения не повлияли на решение мафиози. Более 20 человек вышли на улицу и следовали за катафалком с покойником.
Ранее NEWS.ru писал, что сицилийская мафия намерена возглавить протест в Италии. Власти полагают, что из-за общего режима самоизоляции незаконные группировки хотят установить «свои порядки».
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