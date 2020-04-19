Власти Италии обвинили мафию в оскорблении жертв коронавируса

https://static.news.ru/photo/3ffafbf8-8244-11ea-b3c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Итальянские мафиози провели похороны своего 70-летнего родственника. Мероприятие закончилось скандалом.

Глава регионального комитета по борьбе с мафией Клаудио Фава назвал такой поступок оскорблением для людей, которые потеряли своих родственников во время пандемии коронавируса. Причиной такого заявления стал факт того, что в Италии запретили проводить траурные шествия во время коронавируса.

Однако ограничения не повлияли на решение мафиози. Более 20 человек вышли на улицу и следовали за катафалком с покойником.

Ранее NEWS.ru писал, что сицилийская мафия намерена возглавить протест в Италии. Власти полагают, что из-за общего режима самоизоляции незаконные группировки хотят установить «свои порядки».