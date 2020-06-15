Власти Италии обнародовали стоимость вакцины от коронавируса

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Страны, вошедшие в состав альянса (Inclusive Vaccine Alliance, IVA), созданного для разработки вакцины от COVID-19, заплатят англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca за выпуск 300 млн доз €750 млн. Таким образом, стоимость одной дозы составит €2,5.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения Италии. В самой Италии вакцина будет распространяться бесплатно, в первую очередь её получат люди, относящиеся к группе риска.

О подписании контракта участниками альянса IVA, в который входят Италия, Франция, Германия и Нидерланды, стало известно 13 июня. Сумма контракта тогда не разглашалась.

В фармкомпании рассказали, что вакцина AZD1222 уже прошла тестирование на 320 людях. Испытания показали её хорошую переносимость и краткосрочные побочные эффекты. В AstraZeneca заверили, что вакцинирование не может привести к заражению COVID-19, а для того, чтобы иммунная система человека научилась атаковать вызывающий болезнь вирус SARS-CoV-2, достаточно одной прививки.

Ранее NEWS.ru писал, что выпуск вакцины против коронавируса российского производства ожидается уже в сентябре 2020 года. В августе производители рассчитывают зарегистрировать препарат. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что, если на рынке появятся сразу несколько вакцин от коронавируса, то это будет наиболее правильным решением.

С начала эпидемии в России выявлено 537210 заболевших коронавирусной инфекцией, более половины из них уже выздоровели, 7091 человек скончались. В мире зафиксировано более 7,9 млн случаев заражения.