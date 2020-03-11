https://static.news.ru/photo/69a06d18-6394-11ea-b49c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zucchi/Insidefoto/Ropi/Global Look Press

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал о борьбе с распространением коронавируса. Он не исключил введение более жёстких карантинных мер в отношении северных регионов.

По его словам, с таким предложением выступили власти этих территорий. Так, в областях Ломбардия и Венето предложили закрыть все учреждения кроме аптек и магазинов, а также остановить работу транспорта, передаёт радио Sputnik.

Я дал поручение министру здравоохранения Сперанце, который поговорил с [президентом Ломбардии] Фонтаной с тем, чтобы тот оформил запросы и объяснил мотивацию. Что касается правительства, мы вовсе не закрыты для принятия более жёстких мер, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число умерших от коронавирусной инфекции в Италии достигло 631 к 10 марта. Только за последние сутки COVID-2019 и связанные с ним осложнения унесли жизни 168 человек.