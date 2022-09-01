Власти Италии арестовали 11 вилл миллиардера Кантора

Фото: Jonas EkstrÃ�Mer/Tt/Global Look Press

Вячеслав Моше Кантор

Власти Италии арестовали 11 вилл российского миллиардера Вячеслава Моше Кантора в Порто Ротондо на северо-востоке итальянского острова Сардиния, сообщает издание L'Unione Sarda. Отмечается, что бизнесмен также лишился недвижимости, которая граничит с территорией виллы «Чертоза», принадлежащей бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони.

Издание отмечает, что против санкций выступил Европейский еврейский конгресс, который призвал отменить меры, назвав Кантора «уважаемым лидером, который посвятил свою жизнь безопасности и благополучию европейских еврейских общин и борьбе против антисемитизма, расизма и ксенофобии».

Среди изъятой недвижимости Кантора были вилла «Примавера», ранее принадлежавшей матери Сильвио Берлускони и проданной Кантору в 2012 году, вилла «Дольче Драго», которая находилась в собственности младшего брата экс-премьер министра Италии Паоло Берлускони.

Ранее сообщалось, что владелец группы «Акрон» Вячеслав Кантор, находившийся на десятом месте в списке самых состоятельных миллиардеров России, с начала года разбогател почти втрое. Бизнесмен увеличил свое состояние с $6,2 млрд до $15,2 млрд.