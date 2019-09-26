https://static.news.ru/photo/566a420c-e0fc-11e9-ac74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paco Freire/Global Look Press

Правительство Испании изучает одобренные властями Каталонии проекты резолюции об амнистии политиков региона и готовится обжаловать их в судебном порядке.

Наряду с этим Мадрид обсудит требование властей Каталонии о выводе с её территории испанской гражданской гвардии.

Накануне в каталонском парламенте заявили, что дадут «институциональный ответ» на приговор Верховного суда Испании в отношении лидеров движения за независимость региона. Депутаты подчеркнули, что будут добиваться их амнистирования в случае заключения в тюрьму.

Требование о выводе гвардии было выдвинуто после задержания девяти радикально настроенных сторонников независимости Каталонии. Они подозреваются в подготовке терактов, поскольку при обысках у них были обнаружены материалы для изготовления взрывных устройств, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что у здания парламента Каталонии прошёл очередной митинг в поддержку независимости региона. В нём участвовали около 600 тысяч человек. Часть демонстрантов устроила акцию сожжения флага Испании, а также пыталась спровоцировать на столкновение полицию.