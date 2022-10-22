Власти Ирландии допустили ночевку беженцев с Украины на улице Ирландский министр О’Горман допустил, что украинские беженцы будут спать на улице

Фото: Frank Hormann/dpa/Global Look Press

Министр по делам детей и молодежи Ирландии Родерик О’Горман заявил, что прибывающим в Ирландию украинским беженцам, возможно, придется спать на улице. В стране уже отсутствует свободное жилье, пояснил он в эфире радио RTÉ .

Чиновник рассказал, что власти страны взаимодействует с посольством Украины по данному вопросу и стараются сделать все, чтобы временная «пауза» с расселением беженцев оказалась как можно короче. Приоритет в расселении будет отдан наиболее уязвимым категориям украинцев, добавил О’Горман.

По его словам, уже известно, что на следующей неделе Ирландия не сможет помочь всем просителям убежища с Украины. Поэтому сейчас ирландское правительство просит украинцев, находящихся в других странах ЕС, оставаться там или выбирать для пребывания не Ирландию.

Сейчас в Ирландии зарегистрированы 42 тысячи украинцев и 16 тысяч просителей убежища.

Ранее стало известно, что на севере Германии неизвестные сожгли приют для беженцев с Украины. Пожар произошел в коммуне Гросс-Штрёмкендорф, расположенной в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания.В полиции заявили о преднамеренном поджоге. Огонь вспыхнул с внешней стены основного здания отельного комплекса «Шефербек». Все постояльцы были спасены.