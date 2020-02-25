https://static.news.ru/photo/1c259e0a-57c8-11ea-a9c5-fa163e074e61_660.jpg Андрей Пленкович Фото: Goran Stanzl/PIXSELL/imago-images.de/Global Look Press

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сообщил, что в стране зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Пациент недавно вернулся из итальянского города Милан.

В настоящий момент больной доставлен в клинику Dr. Fran Mihaljević в Загребе. Также на карантине все люди, контактировавшие с заболевшим, передаёт HINA.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Италии с вечера 24 февраля зарегистрировано 40 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных возросло до 272 человек. Жертвами коронавируса в европейской стране стали семь человек. Шесть летальных исходов были зафиксированы в регионе Ломбардия, ещё один — в Венето.

В связи с распространением коронавируса власти Британии призвали возвращающихся с севера Италии туристов самостоятельно изолировать себя в случае возникновения симптомов заболевания.