В ВГА Херсонской области рассказали о самочувствии Сальдо Глава ВГА Херсонской области Сальдо пошел на поправку

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Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо чувствует себя значительно лучше и идет на поправку, сообщила пресс-служба ведомства в официальном канале чиновника. Отмечается, что в настоящее время в связи с состоянием здоровья он проходит лечение в Москве.

Сейчас состояние здоровья главы администрации Херсонской области значительно улучшилось. Владимир Сальдо идёт на поправку, общается с родными и коллегами, изучает новости и другую информацию, — говорится в сообщении.

Уточняется, что лечением Сальдо занимаются наиболее компетентные специалисты НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Работа медиков и общее хорошее физическое состояние чиновника обуславливают положительную динамику, подчеркнули в пресс-службе ВГА Херсонской области.

О подозрении на отравление Сальдо стало известно 5 августа. Сообщалось, что его госпитализировали в Москву, но диагнозы назывались разные: «энцефалопатия неясного происхождения», «отравление неизвестным веществом», «инсульт на почве усталости». 9 августа стало известно, что глава администрации пришел в себя.

Накануне в Минобороны России заявили, что «с учетом доказательств государственного терроризма идет дополнительное расследование отравления боевыми отравляющими веществами» Сальдо.