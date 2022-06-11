Власти Херсонской области возьмут под госконтроль местные производства Глава ВГА Херсонской области заявил о введении временного госконтроля на местных предприятиях

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Херсон, Украина

Власти Херсонской области установят временное государственное управление на тех предприятиях, владельцы которых не смогут доказать прав собственности. Об этом заявил глава Военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале ВГА. По его словам, после того, как Херсонская область избавилась от контроля со стороны властей Украины, владельцы бизнеса обязаны подтверждать свои юридические права по документам.

[Если собственник не подтвердит права,] для сохранения экономического потенциала области, сохранения права на труд тех коллективов, что работали на этих предприятиях, будет вводиться система временного управления, — заявил Сальдо.

По его словам, это делается для того, чтобы осуществлять работу на предприятиях, которые фактически остались «бесхозными и неуправляемыми».

Ранее заместитель председателя Херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов пообещал списать все долги жителям региона. Он сообщил, что задолженности, которые остались у мирных граждан от «украино-нацистских» банков, будут погашены. Стремоусов пояснил, что в первую очередь это коснется незащищенных слоев населения: пенсионеров и многодетных семей.