Власти Херсона рассказали о размещении военных баз России в регионе Замглавы администрации Херсона Стремоусов: после вхождения региона в состав России там разместят военные базы РФ

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Российские военные базы будут находиться в Херсонской области после того, как она войдет в состав России, сообщил ТАСС заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Они будут здесь дислоцироваться. Они по-любому будут находиться, как в Севастополе, как в Крыму. Если мы станем субъектом РФ, то, как и в других регионах, будут военные части, — сказал собеседник агентства.

Ранее Кирилл Стремоусов заявил, что референдум по вхождению в состав России состоится в любом случае. При этом его дату он называть не стал, но отметил, что он станет «очень важным» для всех освобожденных территорий. Стремоусов только отметил, что референдум может пройти ближайшей осенью или зимой.