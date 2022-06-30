Власти Херсона объяснили причину взрыва в центре города Власти Херсона: взрыв в центре города прогремел в результате теракта для запугивания жителей

Фото: k_gubareva/t.me

Взрыв в центре Херсона является терактом, цель которого — «запугать местных жителей», заявила в своем Telegram-канале замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева. По ее словам, рядом с телевышкой сработало самодельное взрывное устройство. Губарева отметила, что, несмотря на «провокации», в освобожденном регионе продолжают выстраиваться новые экономические, государственные и общественные институты.

Украина совершила очередной теракт в Херсоне. Сегодня около 19:00 в Херсоне произошел взрыв СВУ. Взрывное устройство не содержало поражающих элементов. В результате взрыва была разрушена колонна ограждения одного из зданий. Пострадавших нет. Данный террористический акт направлен на запугивание жителей Херсона, — сказала она.

Взрыв в районе телевышки, рядом с местным СИЗО в Херсоне прогремел около 19:00 30 июня. В результате произошедшего никто не пострадал. Взорвавшееся устройство повредило городскую инфраструктуру, в том числе забор телевышки.