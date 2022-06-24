Власти Херсона назвали покушением подрыв автомобиля Савлученко

Фото: Соцсети

Кадр с места событий

Подрыв автомобиля в Херсоне, в результате которого погиб директор управления по молодежной политике Дмитрий Савлученко, был целенаправленным покушением, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу военно-гражданской администрации области. Об этом свидетельствует отсутствие иных пострадавших при взрыве, уточнили там.

Кроме него, предварительно, пострадавших больше нет, только он один погиб, — заявили в пресс-службе.

Взрыв произошел в пятницу утром в микрорайоне Херсона ХБК.

Как минимум две машины повреждены в результате взрыва, в ближайшем доме выбиты стекла.

Ранее сообщалось, что в Херсоне неизвестные взорвали автомобиль главы управления семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрия Савлученко. В результате происшествия чиновник скончался.

Накануне в Херсонской области произошло покушение на главу военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрия Турулева. На дороге, по которой ехала его машина, внезапно взорвалась мина. Сообщается, что угрозы его жизни и здоровью нет, он получил только легкое ранение. Также сообщалось о покушении на главу подчиненного военно-гражданской администрации Управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области Евгения Соболева. Злоумышленники взорвали его машину. Сейчас он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.