Власти Харькова сообщили о взрыве в городе

Фото: МЧС Харькова

Взрыв раздался в административном центре Харьковской области Украины, написал в своем Telegram-канале мэр Игорь Терехов. Глава города не уточнил, в каком именно районе он прогремел. Терехов также призвал местных жителей соблюдать осторожность.

В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны! — заявил глава Харькова.

Ранее компания «Укржелдорога» сообщила о повреждении инфраструктуры железной дороги в Харькове и Харьковской области. Речь шла как о самих путях, так и о грузовых вагонах. Ситуация не повлияла на движение поездов. Минобороны России не комментировало эту информацию.

До этого Терехов сообщал об уничтожении всей энергетической инфраструктуры Харькова. По его словам, она находится в таком состоянии с марта этого года. Ситуация с электроэнергией в Харькове остается крайне напряженной. Мэр отметил, что после уничтожения энергоинфраструктуры город «живет по графикам отключения электроэнергии».

23 мая серия из нескольких десятков взрывов раздалась в центре Белгорода. На территории города звучали сирены воздушной тревоги. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о срабатывании системы противовоздушной обороны.