Власти Харькова сообщили о взрывах в городе Мэр Харькова Терехов: в городе прозвучало уже несколько взрывов

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

В Харькове прозвучала серия взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов в личном Telegram-канале. Более подробной информации он не привел.

Харьков под <...> ударом. В городе прозвучало уже несколько взрывов, — написал градоначальник.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Николаевской, Днепровской и Харьковской областях страны, а также на контролируемых Киевом территориях Запорожской и Херсонской областей.

Утром 7 января власти объявили воздушную тревогу на территории всей Украины. Первые сирены сработали в Киеве. Вслед за столицей тревогу объявили в Винницкой и Тернопольской областях. Через несколько минут звуки сирен накрыли всю страну.

До этого глава областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил, что в Харькове прогремело несколько взрывов. Начальник Липецкой сельской военной администрации Алексей Слабченко уточнил, что всего было пять взрывов. В том числе нанесен ущерб промышленной зоне.

Кроме того, утром 2 января стало известно о массированном ударе по разным регионам Украины. Воздушная тревога была объявлена по всей стране. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в разных районах столицы начались пожары.