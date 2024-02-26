Власти Харькова сообщили о серии взрывов в городе Мэр Терехов: серия взрывов прозвучала в Харькове после воздушной тревоги

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Харькове была зафиксирована серия взрывов, сообщил в личном Telegram-канале мэр города Игорь Терехов. Это произошло сразу после объявления в регионе воздушной тревоги. Подробности происшествия не приводятся.

В Харькове слышны взрывы. Будьте осторожны, — предупредил градоначальник.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины.

Ранее издание «Общественное» сообщило, что взрывы были зафиксированы в пригороде города Днепр. Подробностей случившегося не приводилось. Местные власти ситуацию не комментировали.

До этого глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье на юго-востоке Украины прогремела серия взрывов. По его словам, прозвучало по меньшей мере три взрыва. Также Рогов отметил, что в регионе объявлялась воздушная тревога и была слышна работа украинских систем ПВО.