В Харькове была зафиксирована серия взрывов, сообщил в личном Telegram-канале мэр города Игорь Терехов. Это произошло сразу после объявления в регионе воздушной тревоги. Подробности происшествия не приводятся.
В Харькове слышны взрывы. Будьте осторожны, — предупредил градоначальник.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины.
Ранее издание «Общественное» сообщило, что взрывы были зафиксированы в пригороде города Днепр. Подробностей случившегося не приводилось. Местные власти ситуацию не комментировали.
До этого глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье на юго-востоке Украины прогремела серия взрывов. По его словам, прозвучало по меньшей мере три взрыва. Также Рогов отметил, что в регионе объявлялась воздушная тревога и была слышна работа украинских систем ПВО.