Власти Грузии назвали условие для переговоров с протестующей оппозицией

https://static.news.ru/photo/34a902cc-21ea-11eb-b711-fa163e074e61_660.jpg Ираклий Кобахидзе Фото: facebook.com/GeorgianDreamOfficial

Представители правящей партии «Грузинская мечта» готовы встретиться с оппозицией лишь в том случае, если с данной инициативой выступят международные партнёры.

Если международные партнёры захотят организовать такую встречу, то конечно, учтём их желание и согласимся встретиться, — цитирует РИА Новости исполнительного секретаря партии Ираклия Кобахидзе.

По его словам, заявления протестующих о том, что представители властей якобы связались с ними и попросили встретиться 9 ноября, не соответствует действительности.

В Тбилиси и Батуми 8 ноября прошли митинги несогласных с итогами выборов. В столице Грузии к зданию парламента вышли несколько тысяч человек.

ЦИК Грузии 1 ноября обнародовал итоговые результаты парламентских выборов. Партия «Грузинская мечта» одержала победу, набрав 48,15% голосов. Оппозиционный блок «Единое национальное движение — Сила в единстве» стал вторым с 27,14%. В парламент прошло ещё одно объединение и шесть партий. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов.

Преодолевшие минимальный барьер на парламентских выборах оппозиционные партии и блоки отказались посылать своих представителей в законодательный орган. К бойкоту пока не присоединилась только партия «Граждане», писал NEWS.ru.