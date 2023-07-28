Власти Греции раскрыли причины масштабных лесных пожаров Министр Кикилиас назвал причиной масштабных пожаров в Греции человеческий фактор

Фото: Marios Lolos/XinHua/Global Look Press

Пожарные и доброволец тушат лесной пожар в городе Неа-Анхиалос, Волос, Греция

Министр климатического кризиса Греции Василис Кикилиас заявил, что за последние десять дней в стране зафиксировано 667 лесных пожаров, большая часть из которых возникла по вине человека, сообщает телеканал ERT. По словам чиновника, леса могли поджечь намеренно.

За последние несколько дней произошло 667 пожаров, более 60 в день. Подавляющее большинство из них были рукотворными, так как они произошли в результате поджога, преступной халатности или умысла, — объяснил он.

Министр отметил, что 28 июля стало первым днем, когда страна находится не в «красной зоне» в связи с погодными явлениями. Он выразил благодарность всем пожарным, самоотверженно и героически боровшимся со стихией. Кроме того, министр выразил слова соболезнования семьям погибших пилотов и простых граждан.

Согласно данным властей Греции, на момент 28 июля в стране сгорели 40 тысяч гектаров леса, что почти равняется годовой норме. Отмечается, что во время пожара возник огненный смерч с температурой 1000 градусов по Цельсию.

Как сообщалось ранее, власти греческого острова Родос объявили об эвакуации свыше двух тысяч человек из-за лесных пожаров, в том числе и туристов. Людей перевозили в безопасные места на катерах и лодках.