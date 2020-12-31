Власти Греции продлили карантин и отменили послабления

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Кабмин Греции продлил введённый в стране всеобщий карантин до 11 января и ужесточил его условия, отменив послабления, которые были объявлены перед новогодними праздниками.

Представитель правительства Стелиос Петсас отметил, что эпидемиологическая ситуация в Греции в последнее время улучшилась, но количество случаев заражения коронавирусом по-прежнему велико, как и нагрузка на систему здравоохранения. Новые меры направлены на дальнейшее сокращение распространения инфекции.

Согласно распоряжению правительства, с 3 по 11 января в Греции приостанавливают работу парикмахерские, маникюрные салоны, книжные магазины. Останутся закрытыми храмы, а в день Богоявления не будет освящения вод на открытом воздухе. Кроме того, увеличивается продолжительность комендантского часа, он будет длиться с 21:00 до 05:00, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что полиция Греции прервала вечеринку подростков в частном доме на полуострове Халкидики. Они арендовали жильё в районе туристического курорта, где сейчас нет людей, чтобы повеселиться, не беспокоя родителей и не будучи замеченными. Однако их засекли патрулировавшие район стражи порядка. Каждый из девяти нарушителей карантина был оштрафован на €300.