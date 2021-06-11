Власти Греции продлили разрешение на въезд россиян

https://static.news.ru/photo/08c39d82-cb56-11eb-ac2b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Греческие власти до 21 июня продлили разрешение на неквотированный въезд граждан РФ при наличии у них либо свидетельства о вакцинации от COVID-19, либо отрицательного результата ПЦР-теста, или справки о перенесённом недуге и наличии антител, передаёт правительственный вестник страны.

Кабмин страны принял новое решение на основе ранних распоряжений, когда отменили въездную квоту в четыре тысячи граждан РФ в неделю и разрешили посещать республику неограниченному числу россиян при наличии одного из упомянутых документов. Для этих туристов также отменили требование об обязательном семидневном карантине по приезде.

Постановление властей вступит в силу 14 июня и будет действовать до 06:00 по мск 21 июня. Прибывающих обяжут заполнять электронный бланк Passenger Locator Form (PLF) на сайте кабмина, указав свои контактные данные в республике за сутки до прибытия в страну.

В Греции пассажиров могут в случайном порядке попросить пройти тестирование на COVID-19. Результатов исследования нужно ждать в месте въезда в страну. Если анализ окажется положительным, то туриста отправят на 10-дневный карантин.

Ранее сообщалось, что туристы, привитые российской вакциной «Спутник V», смогут беспрепятственно посещать страну. Национальный комитет по вакцинации одобрил въезд таких путешественников, сообщила профессор по детским инфекционным болезням Афинского национального университета имени Каподистрии Вана Папаевангелу.