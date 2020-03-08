https://static.news.ru/photo/c8e0421a-621a-11ea-a1ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmed Deeb/dpa/Global Look Press

Если президент Турции Реджеп Эрдоган хочет пересмотра Совместной декларации с ЕС по миграции, он должен отвести беженцев, осаждающих греческую границу в Эвросе. Об этом заявил глава правительства Греции Кириакос Мицотакис.

Глава кабмина также призвал Эрдогана рассмотреть возможность совместного патрулирования с целью контроля за потоком мигрантов на турецкой стороне границы. Кроме того, он настаивает на том, что Турция должна принять обратно нелегалов не только с греческих островов, но и с материковой части страны.

Греция всегда признавала и признает, что Турция играет важную роль в решении проблемы беженцев, но это не может происходить в условиях угроз и шантажа, — цитирует Мицотакиса ТАСС.

Выступая на германо-греческом экономическом форуме в Берлине, Мицотакис заявил, что Европа вступает в новый этап в сфере миграции. Он выразил надежду на то, что предстоящий визит Эрдогана в Брюссель поможет деэскалации кризиса.

Ранее NEWS.ru писал, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Европу в невыполнении обещаний по размещению и обеспечению беженцев из Сирии. По его словам, ЕС не выплатил Анкаре и половины из ранее обещанных €6 млрд, а также не выполнил обязательства по добровольному гуманитарному допуску.