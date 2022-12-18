Власти Греции частично покроют расходы населения на еду Премьер Греции пообещал покрыть 10% расходов жителей страны на еду

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Власти Греции планируют покрывать 10% расходов местных жителей на еду в течение шести месяцев начиная с февраля 2023 года, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. Он уточнил, что средства будут выделяться из государственного бюджета, за счет налогов с доходов двух нефтеперерабатывающих заводов страны, передает Bloomberg.

Фискальные расходы составят €650 млн, — заявил премьер.

По словам Мицотакиса, дополнительная поддержка населения Греции со стороны местных властей рассчитана на 85% домохозяйств, что на деле составляет около 8,4 млн граждан.

Ранее премьер-министр Греции заявил, что страна может помочь Европе стать независимой от российского газа, так как Афины активно ведут поиски по месторождениям углеводородов, сообщает телеканал ERT. По его словам, месторождения ранее были обнаружены к юго-западу от Крита и к юго-западу от Пелопоннеса. Глава правительства уверен, что совместные усилия с Израилем и Кипром могут обеспечить энергонезависимость Европы. Он добавил, что Афины продолжат обеспечивать «энергетическую безопасность для граничащих с Грецией стран».