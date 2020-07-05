Власти Греции отказались от коронавирусной помощи на условиях ЕС

https://static.news.ru/photo/c3e72076-bea9-11ea-88cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Socrates Baltagiannis/dpa/Global Look Press

Греция не примет предлагаемые Евросоюзом условия использования чрезвычайной финансовой помощи в борьбе с последствиями COVID-19. Об этом заявил глава правительства страны Кириакос Мицотакис.

Руководство ЕС предлагает создать фонд восстановления экономики сообщества в объёме €750 млрд. Эти средства будут привлекаться на финансовых рынка и выдаваться странам-членам в виде кредитов и грантов. Деятельность фонда по восстановлению европейской экономики рассчитывается на период до конца 2024 года.

По словам Мицотакиса, Афины не поддержат повторного введения надзора со стороны «финансовой тройки» — ЕС, Европейского центробанка и Международного валютного фонда (МВФ), который имел место во время экономического кризиса в Греции.

Греки повзрослели. И мы хотим проводить наши собственные реформы, — сказал премьер в интервью изданию Financial Times.

Кризис в Греции продолжался с 2010 года по 2018 год. Страна не могла кредитоваться на международных финансовых рынках и получала займы по программам финпомощи от тройки международных кредиторов. В обмен на это от Афин требовали проведения реформ и политики «затягивания поясов».

Ранее NEWSs.ru писал, что шведская компания Intrum AB провела опрос среди жителей 24 европейских стран с целью выяснить, где пандемия коронавируса сильнее всего отразилась на финансовом положении населения. Согласно его результатам, больше всего пострадали жители Греции и Румынии.