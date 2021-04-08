Власти Германии ведут секретные переговоры о покупке «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/f4eb4672-9872-11eb-ac2c-96000091f725_660.jpg Фото: ANATOLY MALTSEV/ТАСС

Рабочая группа по производству вакцин от коронавируса при Минэкономики Германии проводит конфиденциальные переговоры о поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник V», рассказали в ведомстве.

В министерстве рассказали, что подобные переговоры ведутся со многими производителями и поставщиками вакцин. При этом там отказались раскрыть их содержание из-за конфиденциальности, передаёт РИА Новости.

Рабочая группа находится в постоянном контакте с производителями и поставщиками вакцин. Она ведёт переговоры по различным вакцинам с многочисленными компаниями, которые уже производят или рассматривают возможность производства. Также о вакцине «Спутник V» ведутся переговоры. Это конфиденциальные обсуждения и текущие процессы, поэтому мы не можем раскрывать какие-либо подробности, — сообщили журналистам в ведомстве.

Как писал NEWS.ru, ранее источник сообщил, что немецкие власти готовы приступить к предварительным переговорам с Россией о поставках вакцины «Спутник V». По его словам, Еврокомиссия 7 апреля сообщила министрам здравоохранения стран ЕС, что союз в настоящее время не намерен вести переговоры и заключать предварительный контракт с РФ о возможных будущих поставках, как это было в случае с препаратами из других государств.

Накануне Берлин одобрил предзаказ Баварии 2,5 млн доз российской вакцины от коронавируса. Регион получит препарат, как только он будет одобрен европейским регулятором.

премьер-министр федеральной земли Маркус Зедер рассказал, что если европейский регулятор зарегистрирует вакцину от коронавируса «Спутник V» на территории Евросоюза, Бавария получит поставки препарата. Соответствующий контракт власти немецкого региона заключили с местной компанией.