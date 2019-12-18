Власти Германии считают, что высылка российских дипломатов привела к активизации контактов с РФ по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине.
Как
Меркель констатировала, что власти Германии в настоящий момент «видят больше контактов», и эти связи осуществляются «на необходимом уровне».
Гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили застрелили в Берлине днём 23 августа 2019 года, сообщал NEWS.ru. Подозреваемого в убийстве россиянина арестовали. 4 декабря МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ. В ведомстве данное решение объяснили тем, что российские власти не приняли достаточного участия в расследовании преступления, несмотря на неоднократные запросы.
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