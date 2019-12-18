https://static.news.ru/photo/fa78cfac-2199-11ea-b3a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Власти Германии считают, что высылка российских дипломатов привела к активизации контактов с РФ по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине.

Как передаёт ТАСС, с таким заявлением в Бундестаге выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель. По её словам, высылка дипломатов была необходимым шагом, так как Берлин «не видел готовности к кооперации со стороны российских инстанций». Канцлер высказала эту позицию президенту РФ Владимиру Путину во время встречи «нормандской четвёрки».

Меркель констатировала, что власти Германии в настоящий момент «видят больше контактов», и эти связи осуществляются «на необходимом уровне».

Гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили застрелили в Берлине днём 23 августа 2019 года, сообщал NEWS.ru. Подозреваемого в убийстве россиянина арестовали. 4 декабря МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ. В ведомстве данное решение объяснили тем, что российские власти не приняли достаточного участия в расследовании преступления, несмотря на неоднократные запросы.