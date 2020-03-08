https://static.news.ru/photo/07b76aba-61e7-11ea-b30e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eurokinissi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правящая коалиция Германии провела в ночь на понедельник, 9 марта, заседание, посвящённое миграционному кризису. По итогам мероприятия было принято решение согласовать приём в ФРГ до 1,5 тысячи беженцев младше 14 лет, которые в настоящий момент находятся в Греции.

Об этом сообщает немецкое агентство DPA. Власти Германии подчёркивают, что ожидают проявления инициативы по вопросу беженцев от других стран Европы. Только при содействии Евросоюза Берлин готов впустить мигрантов из переполненных греческих лагерей и принимать другие меры по урегулированию ситуации.

В немецкую правящую коалицию входят Христианско-демократический и Христианско-социальные союзы, а также Социал-демократическая партия ФРГ.

Ситуация с беженцами остаётся критической из-за обострения конфликта в Сирии и решения властей Турции открыть границы страны с Грецией и Болгарией для миграционных потоков. Как ранее писал NEWS.ru, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что такое решение не выходит за рамки международного права, а поток беженцев не остановится, пока в Сирии не пройдут свободные выборы и не будет принята конституция.