Правящая коалиция Германии провела в ночь на понедельник, 9 марта, заседание, посвящённое миграционному кризису. По итогам мероприятия было принято решение согласовать приём в ФРГ до 1,5 тысячи беженцев младше 14 лет, которые в настоящий момент находятся в Греции.
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В немецкую правящую коалицию входят Христианско-демократический и Христианско-социальные союзы, а также Социал-демократическая партия ФРГ.
Ситуация с беженцами остаётся критической из-за обострения конфликта в Сирии и решения властей Турции открыть границы страны с Грецией и Болгарией для миграционных потоков. Как ранее писал NEWS.ru, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что такое решение не выходит за рамки международного права, а поток беженцев не остановится, пока в Сирии не пройдут свободные выборы и не будет принята конституция.
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