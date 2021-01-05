Власти Германии продлили действие локдауна до 31 января

https://static.news.ru/photo/4fe4152c-4f80-11eb-8e41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Taeger via www.imago-ima/Global Look Press

Власти ФРГ договорились продлить действие общенационального локдауна до конца января. Об этом заявила федеральный канцлер Ангела Меркель.

Мы хотим продлить до 31 января действие принятых в декабре решений, — сообщила Меркель на пресс-конференции.

Канцлер напомнила, что ранее было принято решение ограничить перемещения граждан в регионах страны, где будет выявлено наибольшее количество заболевших коронавирусом. Гражданам будет запрещено уходить от дома без веской причины на расстояние, превышающее 15 км.

В настоящее время в стране действует второй по счёту с начала пандемии локдаун. Ограничительные меры вводились изначально до 10 января. В начале ноября были закрыты заведения общепита, в середине декабря — почти все точки торговли. Также не работают музеи, театры, парикмахерские, школьники переведены на дистанционное обучение.

За всё время пандемии COVID-19 в ФРГ было выявлено 1 787 410 заболевших, скончались 35 518 человек. За последние 24 часа заразились 11 987 человек, умерли от осложнений 944 пациента.

Как сообщал NEWS.ru, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил накануне о введении третьего национального локдауна из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране.

Локдаун продлится как минимум до середины февраля. Английские школы переходят с 5 января на режим дистанционного обучения, продолжить обучение в обычном формате смогут только дети представителей «основных» профессий (врачей, социальных работников, пожарных, полицейских, курьеров, продавцов). Жителям Англии разрешено покидать дома только для прогулки, посещения врача или магазина. Людям с хроническими заболеваниями порекомендовали не выходить из дома совсем.