Власти Германии предупредили немцев о шокирующем повышении цен на газ Федеральное сетевое агентство ФРГ: немцы будут шокированы тройным повышением цен на газ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Германии будут шокированы предстоящим повышением цен на газ, когда получат извещения от поставщиков электроэнергии, заявил руководитель Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер в интервью Funke. Он пояснил, что из-за ситуации с «Северным потоком» стоимость газа может подскочить в три раза.

Многие потребители будут шокированы, когда получат по почте извещения от своих поставщиков, — сказал глава регулятора.

Он отметил, что дальнейшая ситуация непредсказуема. Мюллер добавил, что многие жители Германии не могут выдержать даже минимального повышения стоимости энергоносителей, поэтому он призвал власти страны принять меры для облегчения ситуации для граждан.

В середине июля компания Nord Stream AG произведет временную остановку обеих ниток газопровода «Северный поток» для проведения плановых профилактических работ. Известно, что график и план техобслуживания были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа.

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко отверг возможность существования политической подоплеки в решении о временной приостановке на ремонт газопровода «Северный поток». Он добавил, что прежде чем принимать санкции в сложных технических секторах, связанных с критической энергоструктурой, в ЕС должны были подумать.