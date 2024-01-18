Власти Германии передадут Украине 20 «мобильных моргов»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правительство Германии передаст Украине большую партию военной помощи на общую сумму в €7 млрд, в состав которой войдут 20 мобильных рефрижераторов, сообщает издание aif.ru. По его данным, данные рефрижераторы могут использоваться украинской армией в качестве «полевого морга». Кроме того, в пакет вооружений войдут инженерная и вспомогательная техника, а также боеприпасы.

Согласно данным издания, информация о передаче «полевых моргов» украинской армии впервые начала появляться в разгар летнего контрнаступления ВСУ. Предполагается, что поставка рефрижераторов связана с высокими потерями, которые понесли войска Украины в ходе кампании. Стационарных моргов для хранения тел погибших военнослужащих начало не хватать, в связи с чем вооруженные силы страны начали использовать гражданские рефрижераторы для хранения и перевозки мясных продуктов. Немецкая поставка может исправить данную ситуацию.

В публичном списке вооружений также указывается, что Украина получит от Германии восемь бронетранспортеров, пять бронеавтомобилей и 25 разведывательных дронов модели RQ-35 Heirdom. Кроме того, Киеву передадут терминалы спутниковой связи, боеприпасы для немецких танков Leopard, а также автотранспорт, прожектора и шлемы для украинских пехотинцев.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби ранее заявил, что у Украины заканчиваются запасы критически значимого вооружения. По его словам, отдельных видов боеприпасов хватит лишь на два-три месяца.