Власти Германии опровергли слова Эрдогана о смене позиции Шольца по Украине

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Олаф Шольц

Представитель кабинета министров Германии в беседе с ТАСС опроверг заявления президента Турции Реджепа Эрдогана о смене позиции канцлера ФРГ Олафа Шольца по украинскому вопросу. Он подчеркнул, что лидер Германии вновь выступил за отвод российских войск с территории Украины и установление мирного договора.

В разговоре канцлер повторил свою позицию, согласно которой именно российский президент должен прекратить эту жестокую войну, вывести российские войска с Украины и вступить в мирные переговоры с Киевом, — сказал собеседник агентства.

Ранее Эрдоган заявил, что Шольц за последний месяц изменил позицию в отношении России. По его словам, теперь в Берлине выступают за поиск точек соприкосновения с Москвой. Турецкий президент также указал на то, что в устранении проблем на международной арене, по его мнению, решающее значение играет «дипломатия лидеров». Также Эрдоган заявил, что на полях недавнего саммита Европейского политического сообщества в Праге рассказывал мировым лидерам об их неправильном отношении к Владимиру Путину. Он указал, что все, с кем он говорил на встрече, выступали против российского президента, что, по его мнению, неправильно.

Ранее стало известно о 18% граждан Германии, убежденных в том, что Владимир Путин ведет борьбу с «мировым закулисьем». Доля немцев, верящих в это, выросла с весны этого года в полтора раза. Треть жителей Восточной Германии согласны также с утверждением, что причинами российско-украинского конфликта послужили провокации НАТО, в западной части Германии с этим тезисом согласны 16% жителей.