Власти Германии опровергли блокаду российского зерна

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Зерновой терминал

Власти Германии работают с компаниями по вопросам вывоза зерна из РФ, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. По ее словам, блокады российского зерна нет, объёмы его экспорта равны показателям прошлого года, её слова приводит РИА Новости.

В отношении российского зерна — там нет блокады <...>, экспорт остается таким же высоким, как и в прошлом году, — сказала министр.

Она добавила, что у некоторых компаний есть сомнения по поводу того, могут ли они перевозить зерно морским путём. Берлин работает с ними, разъясняя, «что это зерно может быть вывезено также из России».

Ранее сообщалось, что США пообещали не вводить санкции в отношении стран, которые будут импортировать зерно из России. Помощник президента страны по национальной безопасности Джон Файнер заверил, что те, кто занимается закупкой зерна в России, могут действовать смело и не опасаться попадания в карательные списки.