https://static.news.ru/photo/ffe53f42-651f-11ea-aa19-fa163e074e61_660.jpg Петер Альтмайер Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Правительство ФРГ может внедрить временную национализацию компаний, которые важны для государства, сообщил министр экономики и энергетики Петер Альтмайер.

По его словам, из-за распространения коронавируса эти объекты могут столкнуться с серьёзными трудностями.

Мы не допустим банкротства экономически крепких компаний, — подчеркнул он.

Альтмайер уточнил, что правительство обсуждает несколько сценариев и вариантов господдержки, в числе которых национализация, передаёт Der Spiegel.

Ранее NEWS.ru писал, что ясли, детские сады и все школы федеральной земли Бавария в Германии будут закрыты с 16 марта до начала пасхальных каникул 6 апреля из-за пандемии коронавируса.