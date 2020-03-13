Правительство ФРГ может внедрить временную национализацию компаний, которые важны для государства, сообщил министр экономики и энергетики Петер Альтмайер.
По его словам, из-за распространения коронавируса эти объекты могут столкнуться с серьёзными трудностями.
Мы не допустим банкротства экономически крепких компаний, — подчеркнул он.
Альтмайер уточнил, что правительство обсуждает несколько сценариев и вариантов господдержки, в числе которых национализация,
Ранее NEWS.ru писал, что ясли, детские сады и все школы федеральной земли Бавария в Германии будут закрыты с 16 марта до начала пасхальных каникул 6 апреля из-за пандемии коронавируса.
Добавьте наши новости в избранные источники