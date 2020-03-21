https://static.news.ru/photo/b04aaa16-6b9c-11ea-9e95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kein Urhebernennung! via www.ima/Global Look Press

Минздрав ФРГ сообщил о планах по ужесточению правил по защите населения от коронавируса. Власти намерены отслеживать местоположение пользователей по мобильным устройствам.

Ранее в Германии были введены ограничения общественной жизни в стране. Закрылось большинство публичных мест. В частности, баров, клубов, гостиниц, ресторанов и кинотеатров. Правительство запретило поездки по стране.

Как ранее информировал NEWS.ru, в Германии число инфицированных коронавирусом превысило 15 тысяч человек. Эпицентром болезни в ФРГ считается Северный Рейн — Вестфалия.