Минздрав ФРГ сообщил о планах по ужесточению правил по защите населения от коронавируса. Власти намерены отслеживать местоположение пользователей по мобильным устройствам.
Ранее в Германии были введены ограничения общественной жизни в стране. Закрылось большинство публичных мест. В частности, баров, клубов, гостиниц, ресторанов и кинотеатров. Правительство запретило поездки по стране.
Как ранее информировал NEWS.ru, в Германии число инфицированных коронавирусом превысило 15 тысяч человек. Эпицентром болезни в ФРГ считается Северный Рейн — Вестфалия.
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