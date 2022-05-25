Правительство Германии оказалось шокировано «наездами» Польши Tagesschau: правительство Германии поражено «танковыми» претензиями Дуды

Танк Leopard / Фото Chris Emil JanÃx.en via imago-images.de/Global Look Press

Власти ФРГ поражены заявлениями президента Польши Анджея Дуды, обвинившего Берлин в невыполнении обещания передать Варшаве танки взамен тех, что были направлены Украине. В Германии претензии польского лидера считают неправильными, сообщает немецкая национальная служба новостей Tagesschau.

Правительство поражено. Критика польского лидера принята к сведению, но это не делает ее правильной, — цитирует она представителя кабмина ФРГ Штеффена Хебештрайта.

Обвинения в адрес немецкого правительства Дуда высказал в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. Он отметил, что Варшава очень разочарована тем, что Берлин не сдержал обещание по танкам.

Польша требует от Германии новейшие танки Leopard взамен 272 советских Т-72М1, которые передала Украине. Дуда заявил, что Варшава оказала такую помощь Киеву, считая это своей «соседской» обязанностью.

Ранее глава польского МИД Збигнев Рау заявил, что Германия может утратить доверие среди союзников, если не поддержит заявку Украины на предоставление статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Он добавил, что ФРГ должна взять на себя руководящую роль в выстраивании системы безопасности в Европе с учётом интересов Киева.