Власти ФРГ объявили о старте вакцинации 27 декабря

https://static.news.ru/photo/06f5818c-4055-11eb-8ffa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack via imago-images.de/Global Look Press

Вакцинация жителей Германии от коронавирусной инфекции начнётся 27 февраля. Первыми прививку получат постояльцы домов престарелых. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Германии Йенс Спан.

Для федеральных земель 27 декабря считается датой запуска вакцинации от нового коронавируса SARS-CoV-2. Прежде всего прививки планируется начать делать в домах для престарелых и инвалидов, — цитирует его телеканал n-tv.

Прививать граждан будут вакциной, разработанной консорциумом в составе компаний Pfizer и BioNTech. Накануне центры по вакцинации в Германии сообщили, что полностью готовы к прививочной кампании.

1 декабря Европейское агентство по лекарственным препаратам сообщило, что одобрит препарат Pfizer - BioNTech 21 декабря, на восемь дней ранее предполагавшегося срока.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала введение в стране жёсткого карантина. Закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и магазинов, торгующих жизненно необходимыми товарами. Также прекратили работу парикмахерские, косметические и массажные салоны. В частных домах и квартирах разрешено собираться представителям не более двух домохозяйств. В общественных местах запрещаются употребление алкоголя и продажа пиротехники по 10 января 2021 года.

По мнению председателя Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франка Ульриха Монтгомери, введённые в Германии из-за коронавируса карантинные меры могут продлиться до апреля, писал NEWS.ru.