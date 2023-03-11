Власти ФРГ не смогли договориться о создании Совбеза

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Олаф Шольц и Анналена Бербок

Коалиционное правительство ФРГ, которое называют «светофором» из-за цветов входящих в него партий, не смогло договориться о создании Совета национальной безопасности, передает Spiegel. По информации издания, канцлер Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок не условились относительно того, как будет функционировать структура и кто встанет у нее во главе. Политики представляют Социал-демократическую партию и партию «Зеленых» соответственно.

На данный момент рассмотрение проекта решили снять с повестки, как и вопросы о его развитии. Как отмечают журналисты, спор вокруг создания Совета затрагивает тему распределения полномочий во внешней политике Германии. МИД не хочет передавать офису канцлера дополнительные полномочия. В то же время кабинет Шольца против того, чтобы структура была в подчинении внешнеполитического ведомства, которое может принимать ряд решений самостоятельно.

Издание подчеркивает, что разногласия касаются не только создания Совбеза. Также речь, в частности, идет о ключевых военных расходах, в том числе — в рамках НАТО. Кроме того, МИД Германии хотел передать правительству больше полномочий в области гражданской защиты. Но федеральные земли и муниципалитеты выступили против.

Предыдущую заминку связывали со сменой главы Минобороны. Ожидалось, что документ согласуют к Мюнхенской конференции, что прошла в середине февраля, но этого не случилось.

Ранее в Германии группа депутатов бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» выступила против обучения украинских военных на территории страны. Парламентарии опасаются, что страна может стать еще одной стороной конфликта на Украине.